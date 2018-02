Landwirtschaft-Simulator 19 - Reveal-Trailer erschienen

Focus Home Interactive präsentiert den neuen Farming Simulator 19 respektive Landwirtschafts-Simulator 19 innerhalb eines offiziellen Reveal-Trailers. Giants Software zeigt sich für die neue Auskopplung der beliebten Reihe verantwortlich.

Landwirtschafts-Simulator 19 erscheint 2018

Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Grafik-Engine generalüberholt, die über neuartige Effekte verfügen soll. Zudem gibt es drei Karten (Open-Worlds), die allesamt alleine oder mit Freunden erkundet und bewirtschaftet werden möchten.

Außerdem wurden brandneue Marken integriert, die allesamt ein umfangreiches Roster an Fahrzeugen ergeben sollen. Schließlich kündigen die Entwickler neue Mechaniken, neue Tiere und Pflanzen sowie diverse Aktivitäten für die Spieler an. Weitere Infos folgen bis zum Release, der noch in diesem Jahr stattfindet.

Der Landwirtschafts-Simulator 19 wird Ende 2018 für PC, PS4 sowie Xbox One erscheinen.