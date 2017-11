L.A. Noire - Frischer Trailer zur Nintendo Switch-Version

Bereits in wenigen Tagen am 14. November 2017 erscheint die Nintendo Switch-Version zu Rockstar Games Detektiv-Spiel L.A. Noire. Um noch einmal auf den baldigen Release hinzuweisen, haben die Verantwortlichen nun einen frischen Trailer veröffentlicht.

L.A. Noire lelegt auf der Switch insgesamt 29 Gigabyte Speicherplatz, weshalb ihr in jedem Fall für die digitale Version eine microSD-Karte benötigt. Die physische Fassung hingegen kommt auf insgesamt 14 Gigabyte und benötigt damit ebenfalls einen Großteil eures internen Speichers.

Am 11. November wird Rockstar Games die PC-Version zu L.A. Noire auf den Markt bringen. Erstmals können Spieler am Rechenknecht mit Cole Phelps diverse Fälle lösen. Was euch wartet, zeigt ...