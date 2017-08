Knack 2 - Deshalb macht Sony einen Nachfolger

Sony Interactive Entertainment entwickelt derzeit im japanischne Tokio-Studio den Nachfolger von Knack. Mit Knack 2 soll vieles anders und besser gemacht werden, als es der von der Fachpresse mäßig bewertete Vorgänger tat. Auf der Präsentation zur E3 2017 fragten sich viele Spieler, wieso es überhaupt einen neuen Ableger gibt.

In diesem Video-Interview mit dem Spiele-Magazin "IGN" erklärt Sony Interactive Entertainment, wieso die Entwicklung an Knack 2 begonnen hat. Demnach hatte das Team in der japansichen Hauptstadt noch viele Ideen und Umsetzungen, die es nicht in Knack geschafft hatte, da der Release zum Launch der PlayStation 4 feststand. Knack 2 soll das volle Gameplay-Potential ausspielen.

Infos zu Knack 2