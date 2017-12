Kingdom Come: Deliverance - Video mit Blick hinter die Kulissen

Entwickler Warhorse Studio und Deep Silver haben ein neues Video zu dem Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht, das sich auf den Entwicklungsprozess des orchestralen Soundtracks konzentriert und einen Blick hinter die Kulissen wirft.

"Musik ist ein wichtiges Element, um die unterschiedlichen Situationen, in denen die Spieler geraten werden, gebührend zu untermalen. Sei es ein Spaziergang durch die schönen Wälder Böhmens oder ein atemberaubender Zweikampf - der perfekt inszenierte Soundtrack lässt Spieler noch tiefer in die Welt, die Geschichte und das Gameplay von Kingdom Come: Deliverance eintauchen."

"Kingdom Come: Deliverance ist ein story-basiertes Open-World-RPG, mit dem Spieler ein episches Abenteuer im Heiligen Römischen Reich erleben. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild des mittelalterlichen Böhmen."