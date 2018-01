Kingdom Come: Deliverance - Von Verstand, Klingen und Schnapps

Deep Silver und Entwickler Warhore Studios haben ein neues umfangreiches Gameplay-Video zu dem Mittelalter-Rollenspiel Kingdome Come: Deliverance veröffentlicht. Darin bekommen wir einen ausführlichen Blick auf die Kern-Features des Spiels geboten, erhalten Auszüge aus den Abenteuern des Protagonisten Heinrich und sehen neue Szenen zu dem realistischen Kampfsystem.

"Um körperliche Auseinandersetzungen in einem Land zu überleben, das innerlich so zerrissen ist und zudem von feindlichen Kräften überfallen wird, gilt es als unausweichlich alle Möglichkeiten auszuloten, bevor man sich in den Kampf stürzt. Kingdom Come: Deliverance bietet hierzu ausgesprochen vielschichtige Ansätze gerade für Spieler, die ihre Augen stets offen halten."

Kingdom Come: Deliverance Rassismus, Sexismus und ein paar Neonazi-Fans - Vorwürfe gegen Studio

Was ist Kingdom Come: Deliverance?

Kingdom Come: Deliverance ist ein story-basiertes Open-World-RPG, mit dem Spieler ein episches Abenteuer im Heiligen Römischen Reich erleben. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild des mittelalterlichen Böhmen.

Das Mittelalter-Rollenspiel erscheint am 13. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.