Kingdom Come: Deliverance - Trailer zum bevorstehenden Release

Sonderlich lange müssen sich Mittelalter-Fans nicht mehr gedulden. Am 13. Februar 2018 erscheint endlich das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance, das von dem tschechischen Studio Warhorse Studio entwickelt wird. Der Titel lässt uns ins mittelalterliche Böhmen im Jahre 1403 eintauchen und in die Rolle des bescheidenen Sohn eines Schmieds schlüpfen. Heinrichs friedvolles Dasein findet ein böses Ende, als eine Söldnerarmee sein Heim zerstört und seine Familie tötet.

Wir konnten bereits vor wenigen Wochen einige Stunden in der riesigen Rollenspielwelt verbringen und uns einen ersten Eindruck verschaffen. Wie gut uns der Titel gefallen hat, lest ihr in unserer Preview zu Kingdom Come: Deliverance.

Kingdom Come: Deliverance Ein sperriges Rollenspiel mit großen Ambitionen