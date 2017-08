Kingdom Come: Deliverance - Story-Trailer Born From Ashes veröffentlicht

Mit dem neuen Trailer Born From Ashes zu Kingdom Come: Deliverance wurde jetzt ein Einblick in die Story des Mittelalter-RPGs gegeben. Der Trailer kommt passend zur anstehenden gamescom 2017, die in der nächsten Woche in Köln stattfinden wird.

Kingdom Come: Deliverance wird ebenfalls vor Ort sein und wartet nur darauf von den Massen der Spieler ausprobiert zu werden. Des Weiteren teilte man mit, dass ab sofort die Vorbestellungen der PC-Version auf Steam gestartet sind. Die Vorbestellungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen in den nächsten Wochen bei teilnehmenden Händlern starten.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Infos zu Kingdom Come: Deliverance

