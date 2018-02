Kingdom Come: Deliverance - Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

Publisher Deep Silver und die Warhorse Studios haben heute passend zu der anstehenden Veröffentlichung des Mittelalter-Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.

Neben dem heutigen Video wendet hat sich Martin Klima, Executive Producer bei Warhorse, in einem Statement an Kickstarter-Backer, Spieler, Familie und Freunde gewendet:

"Vier Jahre nach unserer Kampagne auf Kickstarter, wird Kingdom Come: Deliverance morgen offiziell im Handel erscheinen. Wir sind ein kleines Team, und es war eine große Aufgabe das zu liefern, was wir uns als Ziel gesetzt hatten und von dem wir glauben, das es das Erlebnis ist, das Ihr euch erwartet. Bevor wir zu den Hintergründen kommen, möchten wir Warhorse Studios uns bei der Community, den Backern und unseren Freunden bedanken, die uns dabei unterstützt haben, unseren Traum von der Entwicklung dieser einzigartigen RPG-Erfahrung zum Leben zu erwecken! Die Realität bei der Entwicklung eines Spiels ist es, dass die finale Version einige Zeit vor Release in die Produktion gehen muss. Wir hätten diese Zeit nutzen können, um uns zu entspannen oder an Inhalten zu arbeiten, die wir euch als DLC verkaufen hätten können. Stattdessen haben wir weiter an der Release Version gearbeitet. Die Resultate sind offensichtlich: Die Balance der Quests ist besser, der RPG Fortschritt ist fließender, das Spiel läuft schneller und allgemein sieht jetzt jede Facette des Spiels besser aus. Die Kehrseite ist, dass viele der ursprünglichen Dateien durch die neuen Daten per Patch ersetzt werden müssen. Zum Leidweisen von uns allen dauert der Download dieser neuen Dateien einige Zeit. Trotzdem glauben wir fest daran das es sich auszahlen wird, nach vier Jahren Wartezeit, noch etwas länger zu warten während der Day 1 Patch herunterlädt. Vertraut mir, er wird euch die Spielerfahrung liefern die Ihr verdient!"

Deutsche Synchronisation

Die deutschen Sprachaufnahmen wurden in den Berliner Studios von GlobaLoc mit qualifizierten und bekannten Synchronsprechern/innen aufgezeichnet, darunter Gundi Eberhart, bekannt als deutsche Stimme von Jessica Biehl oder Michelle Monaghan, in der Rolle der Mutter von Heinrich, oder Leonhard Mahlich, die deutsche Stimme von Chris Pratt oder Liam Hemsworth, in der Rolle des Protagonisten Heinrich. Bernd Rumpf, bekannt als die deutsche Stimme vom Liam Neeson oder Alan Rickman, spricht die Rolle des Hauptmann Bernard, unter dessen Führung Heinrich seine ersten Schritte als Soldat tätigt.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am morgigen Dienstag, den 13. Februar 2018 für PC, PS4 sowie Xbox One.