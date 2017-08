Die Entwickler von Warhorse Studios haben ein neues umfangreiches Gameplay-Video zu dem Mittelalter-Rollenspiel Kingdom: Come Deliverance veröffentlicht, das auf dem E3 Build basiert. Darin werden vor allem die Schwertkämpfe in den Fokus gestellt, die besonders authentisch umgesetzt sein sollen.

Kingdom: Come Deliverance wird am 13. Februar 2018 für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One erscheinen.

Infos zu Kingdom Come: Deliverance

Siehe auch: 505 Games