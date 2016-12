Entwickler Warhorse Studios hat auf der diesjährigen gamescom in Köln zahlreiche neue Elemente vorgestellt, die mittlerweile in dem Mittelalterrollenspiel Kingdom Come: Deliverance implementiert sind. Nun haben die beiden Entwickler Tobi und Ondřej die neuen Features innerhalb eines 45-minütigen Gameplay-Videos ausführlich vorgestellt.

Konkret erwarten euch neue Impressionen bezüglich der Waffen sowie der verschiedenen Rüstungsarten. Außerdem zeigen die beiden Entwickler, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt Quests zu lösen. Darüber hinaus erwarten euch praktische Anwendungsmöglichkeiten des Stealth-Systems.

Infos zu Kingdom Come: Deliverance