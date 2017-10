Kingdom Come: Deliverance - Gameplay-Video zeigt vier Lösungswege für eine Quest

Das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance soll, nachdem die Entwickler von Warhorse Studios den Release-Termin vor wenigen Wochen verschoben haben, am 13. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen.

PlayStation Access hat nun ein neues Video von der EGX 2017 veröffentlicht, in dem neues Gameplay-Material gezeigt wird. Konkret steht eine einzelne Quest im Mittelpunkt, deren erfolgreicher Abschluss durch vier unterschiedliche Lösungswege erreicht werden kann.

Kingdom Come: Deliverance spielt im Böhmen des 15. Jahrhunderts inmitten eines Bürgerkrieges. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Schmied-Sohns Henry, der unfreiwillig in die Streitigkeiten um den Thron verwickelt wird.

Infos zu Kingdom Come: Deliverance

