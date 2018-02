Kingdom Come: Deliverance - A Blacksmith's Tale Trailer

Um die Wartezeit ein wenig angenehmer zu gestalten haben Deeps Silver und Warhorse Studios einen neuen Gameplay-Trailer zu dem Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht. Neben Auszügen aus den Abenteuern des Protagonisten Heinrich wird darin auch ein Blick auf die deutsche Synchronisation geworfen.

"Kingdom Come: Deliverance ist ein story-basiertes Open-World-RPG, mit dem Spieler ein episches Abenteuer im Heiligen Römischen Reich erleben. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild des mittelalterlichen Böhmen."

Kingdom Come: Deliverance Ein sperriges Rollenspiel mit großen Ambitionen