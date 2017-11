Entwickler Warhorse Studios hat einen neuen Trailer zu dem Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht. Der Titel soll am 13. Februar 2018 erscheinen.

In dem Video demonstrieren uns die Verantwortlichen, auf wie viele unterschiedlich Arten Missionen angegangen und gelöst werden können. Der Spieler soll dabei immer die Wahl haben, welchen Weg er einschlagen möchte und ob er beispielshalber Konflikte mit dem Schwert oder seinem Verstand löst.

