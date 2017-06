The Justice League - Batman, Wonder Woman und Co. treffen endlich aufeinander

Marvel hat es vorgemacht, nun zieht DC nach: Bereits im kommenden November erwartet uns Justice League, welches das Pendant zu Marvels The Avengers darstellt. Damit schickt Warner Bros. Die großen Helden des DC-Universe in die Schlacht – Wonder Woman, Batman, Cyborg, Flash und Aquaman stürzen sich in die Schlacht.

Von vorneherein klar: Superman ist selbstverständlich auch Teil der Justice League – nach dessen vorübergehendem Verschwinden in Batman vs. Superman bleibt an dieser Stelle nur noch die Frage, wie groß dessen Anteilnahme an diesem Film sein wird. Aktuell tritt dieser im vorliegenden Trailer nämlich noch gar nicht auf.

Infos zu The Justice League

