Just Cause 4 - Erster Gameplay-Trailer auf der Microsoft-PK veröffentlicht

Im Rahmen von Microsofts E3-Pressekonferenz wurde ein erstes Gameplay-Video zu Just Cause 4 gezeigt, das wir oberhalb der Zeilen für euch eingebunden haben. Die volle Präsentation werden wir sicherlich auf der PK von Square Enix am 11. Juni 2018 um 19 Uhr unserer Zeit sehen.

Just Cause 4 Neue Screenshots vor der Pressekonferenz geleakt

