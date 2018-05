Jurassic World Evolution - Gameplay-Video stellt neue Insel Isla Tacano vor

Entwickler Frontier Developments hat ein neues Gameplay-Video zu dem Aufbau-Strategie-Titel Jurassic World Evolution veröffentlicht. Darin wird die neue Insel namens Isla Tacano vorgestellt.

"Jurassic World Evolution ist die nächste Evolutionsstufe für Spieler, die das Franchise lieben. Es gibt ihnen die operative Kontrolle über die sagenumwobene Isla Nublar und den Muertes Archipel. Spieler können ihre eigene Jurassic World errichten, indem sie als Bioingenieur neue Dinosaurier züchten sowie Attraktionen, Forschungs- und Eindämmungseinrichtungen konstruieren. Jede Entscheidung führt zu unterschiedlichen Konsequenzen und grossen Herausforderungen, wenn 'das Leben sich seinen Weg bahnt", so Frontier Developments.

Jurassic World Evolution erscheint am 12. Juni in einer digitalen Fassung für PS4, Xbox One sowie PC. Außerdem erhalten die beiden Konsolen am 3. Juli eine entsprechende Retail-Version.

