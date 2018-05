Jurassic World Evolution - Die ersten 20 Minuten im Gameplay-Video

Entwickler Frontier Developments hat ein frisches Gameplay-Video zu dem Aufbautitel Jurassic World Evolution veröffentlicht. Darin werden die ersten 20 Minuten aus dem Spiel gezeigt.

Jurassic World Evolution wird am 12. Juni 2018 als digitale Version für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen. Die physische Version für die Xbox One sowie die PlayStation 4 folgt schließlich am 3. Juli 2018.