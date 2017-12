Jurassic World Evolution - Auge um Auge mit den Dinosauriern

Jurassic World Evolution erscheint im Juni 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

In Jurassic World Evolution werdet ihr zum Manager eures eigenen Dinosaurierparks. Wollt ihr möglichst viel Spannung für die Besucher bieten, ein sicheres und eher steriles Ambiente liefern oder gar völlig neue Dinosaurierarten züchten? In Jurassic World Evolution sollen den Spielern kaum Grenzen gesetzt und die totale Parksimulation geboten werden.

Im Rahmen des Programms IGN First gibt es neue Szenen, die direkt aus dem Spiel Jurassic World Evolution aufgenommen wurden. Der etwa 45-sekündige Clip zeigt unterschiedliche Dinosaurier aus der Nähe und beweist, dass das Team von Frontier Developments großen Wert auf den Detailgrad der Urzeitwesen legt.

