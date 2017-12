Jurassic World 2 - Offizieller Trailer mit diversen Story-Details veröffentlicht

Die Mannen von Universal Pictures haben vor wenigen Minuten den ersten Trailer zum kommenden Dinoabenteuer Jurassic World: Fallen Kingdom veröffentlicht. Er gibt einen groben Ersteindruck und hält außerdem ein paar inhaltliche Details bereit.

Laut Aussagen der Produzenten sollen die Zuschauer in Jurassic World: Das gefallene Königreich mehr Dinosaurier zu Gesicht bekommen, als es jemals der Fall gewesen sei. Als neuen Schauspieler dürfen wir Justice Smith begrüßen, den einige von euch vielleicht schon aus Paper Towns oder dem Netflix-Musical The Get Down kennen. Chris Pratt wird erneut mit von der Partie sein, neben Daniella Pineda, die zur Dinosaurier-Schutzgruppe gehört. Als besonderes Schmankerl werden wir sogar ein Comeback erleben. Jeff Goldblum kehrt nach über 20 Jahren in die Dinowelt zurück!

Ein zentraler Punkt wird neben der Problematik rund um die Dinosaurier auch ein Vulkan darstellen, der ausbricht und für ordentlich Action sorgen dürfte. Die Protagonisten müssen demnach nicht nur die Dinos, sondern auch noch die todbringende Lava auf der Insel Nublar fürchten. Doch der Vulkan wird auch als Motiv verwendet. Er würde nämlich zur Ausrottung aller verbliebenen Dinosaurier beitragen, weshalb die verantwortlichen Menschen nicht tatenlos zusehen können. Ob es eine gute Idee ist, die Dinos von der Insel zu schaffen, erfahren wir spätestens am 7. Juni 2018.

Jurassic World 2 Erste Bewegtbilder zeigen Baby-Raptor