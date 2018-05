Jurassic World 2 - Gone-Trailer gibt weitere Einblicke in den Dinofilm

Jurassic World 2 läuft hierzulande ab dem 06. Juni 2018 in den Kinos.

In Jurassic World: Das gefallene Königreich kehren Owen und Claire auf die Insel zurück, um die Dinosaurier vor einem drohenden Vulkanausbruch zu retten. Die Rettungsaktion erweist sich als gefährlicher als gedacht, da es auf dem von Beben erschütterten Terrain der Insel bereits bei ihrer Ankunft Lava regnet. Während Owen verzweifelt versucht, seinen Raptor Blue zu retten, kommen die übrigen Expeditionsmitglieder einer Verschwörung auf die Spur, durch die die Erde in den lebensfeindlichen Zustand der Urzeit zurückkatapultiert werden könnte.

