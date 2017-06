Introvert Quest - Trailer zeigt Herausforderungen eines Introvertierten

Gut zwei Wochen vor Release veröffentlichte Entwickler und Publisher Amaterasu Software nun einen Trailer zu Introvert Quest. Im Spiel muss sich der introvertierte und sozial ungeschickte Bryce Han mit den Anforderungen des realen Lebens auseinandersetzen.

Fressen oder gefressen werden

Als wäre es nicht schon schwer genug, neue Bekanntschaften zu machen oder auch nur die eigene Wohnung zu verlassen, wird Bryce dabei zusätzlich mit deutlich schwierigeren Situationen wie beispielsweise Überfällen konfrontiert. Wie ihr in der Rolle des Protagonisten reagiert, bleibt euch überlassen: in Ohnmacht fallen, in eine fötale Position begeben oder auch den Helden spielen – alles ist möglich.

Introvert Quest wird am 15. März 2017 auf Steam veröffentlicht.

