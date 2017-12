Insidious: The Last key - Zweiter Trailer mit finsteren Einblicken

Zu dem Horrorfilm Insidious: The Last Key ist nun der zweite Trailer veröffentlicht worden, der düstere Einblicke und einige intensive Schockomente zu bieten hat. Außerdem soll dieser auf den nahenden Release am 04. Januar 2018 einstimmen.

Ob der neue Teil qualitativ an den Vorgänger anknüpfen kann, muss sich noch zeigen. Eine Menge Jump-Scares solltet ihr aber in jedem Fall präsentiert bekommen. Leigh Whanell (Saw) zeigt sich wieder für das Drehbuch verantwortlich, nachdem er bereits die ersten drei Teile geschrieben hat. Produziert wird der vierte Film von Jason Blum, der unter anderem für The Purge verantwortlich war, sowie Oren Peli (Paranormal Activity).