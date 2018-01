The Inpatient - Launch-Trailer zum PlayStation VR-Titel

Am heutigen Mittwoch, dem 24. Januar 2018 erscheint der PlayStation VR-Titel The Inpatient, der zeitlich 60 Jahre vor den Ereignissen von Until Dawn spielt und von Supermassive Games entwickelt wurde. Passend zu der heutigen Veröffentlichung haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.

Als Schauplatz wurde das Blackwood Sanatorium gewählt, während der Spieler in die Rolle eines Patienten mit Amnesie schlüpft - über 60 Jahre vor den Geschehnissen von Until Dawn. The Inpatient beginnt mit einer Befragung durch Jefferson Bragg, dem mysteriösen Besitzer des Sanatoriums. Im Verlauf des Spiels werdet ihr eine Reihe interessanter Patienten und Angestellter kennen lernen, jeder mit seiner eigenen Motivation und Agenden.

Wie ihr auf diese Charaktere reagiert und welche Entscheidungen ihr trefft wird dramatische Auswirkungen darauf haben, wie sich die Story entwickelt.

The Inpatient Neuer Trailer zum VR-Horrortitel