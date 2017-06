The Inner World: Der letzte Windmönch - Offizieller Trailer veröffentlicht

Studio Fizbin und Headup Games veröffentlichten kürzlich den ersten offiziellen Trailer zu The Inner World: Der letzte Windmönch. Gemeinsam mit den Protagonisten Robert, Laura und der Taube Hack dürfen wir uns schon bald quer durch Asposien rätseln, um dabei hoffentlich die Familie der Flötennasen zu retten.

The Inner World: Der letzte Windmönch soll für PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One sowie Android- und iOS-Geräte erscheinen und bereits am 13. Juli 2017 veröffentlicht werden.

Infos zu The Inner World: Der letzte Windmönch

