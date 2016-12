Zwei weitere Charaktere wurden im Rahmen der gamescom 2016 bestätigt: Harley Quinn und Deadshot. In einem neuen Trailer dürfen die beiden ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, im Kino könnt ihr sie ab Donnerstag auch in Suicide Squad sehen. Injustice 2 erscheint 2017 für Xbox One und PlayStation 4.

