Impact Winter - Eine gefrorene Welt im Teaser-Trailer

Bereits am 23. Mai 2017 erscheint Impact Winter auf Steam. Ein guter Zeitpunkt also für Mojo Bones und Bandai Namco Entertainment, die potentiellen Spieler mit einem kurzen Video anzuteasern, das uns die schneebedeckte Spielwelt zeigt. In dieser müssen wir in der Rolle des Protagonisten nämlich einen Monat lang überleben und dabei auch auf unsere Mitmenschen aufpassen, wie sich das für einen richtigen Anführer gehört.

Impact Winter wird auch auf die Konsolen kommen, wann genau die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One allerdings erscheinen, ist bisher nicht bekannt. Sobald wir mehr wissen, halten wir euch aber wie gewohnt über unsere Themenseite auf dem Laufenden.

Infos zu Impact Winter

Siehe auch: Impact Winter