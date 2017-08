I fell from Grace - Trailer zeigt Entscheidungen und ihre Konsequenzen

I fell from Grace heißt das kommende 2D-Adventure von Deep Taiga, das sich jüngst in einem ersten Trailer präsentierte. Wir spielen dabei Henry, der sich erfolglos bemüht, in der medizinischen Forschung voranzukommen. Das hat nicht nur berufliche und finanzielle Konsequenzen, sondern auch ganz persönliche, denn Henrys Frau Grace ist todkrank. Doch dann erscheint wie aus dem Nichts ein mysteriöses Heilmittel...

I fell from Grace erscheint Ende des Jahres für PC.

