Hyrule Warriors: Definitive Edition - Neuer Trailer stellt weitere bekannte Charaktere vor

Am Ende dieser Woche erscheint Hyrule Warriors: Definitive Edition für die Nintendo Switch. Nun haben die Verantwortlichen einen weiteren Charakter-Trailer zu der Neuauflage veröffentlicht, der verschiedene bekannte Gesichts aus The Legend of Zelda: Skyward Sword und The Legend of Zelda: A Link Between Worlds vorstellt.

Die Inhalte der Definitive Edition

Die Definitive Edition umfasst sämtliche Karten, Missionen und Charaktere aus Hyrule Warriors für die Wii U und Hyrule Warriors: Legends für Systeme der Nintendo 3DS-Familie. Die herunterladbaren Premium-Inhalte sind ebenfalls enthalten. Außerdem könnt ihr euch auf neue Outfits für Link und Zelda im Stil von The Legend of Zelda: Breath of the Wild freuen. Die herunterladbaren Premium-Inhalte sind ebenfalls dabei. Insgesamt gibt es 29 spielbare Charaktere, Full-HD-Grafik (bis zu 1080p) im TV-Modus sowie Zwei-Spieler-Mehrspieler-Action auf einer Konsole, wenn man die Joy-Con-Controller teilt.

