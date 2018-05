Am 18. Mai 2018 erscheint Hyrule Warriors: Definitive Edition für die Nintendo Switch. Passend dazu hat Nintendo nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der überwiegend die Charaktere aus The Legend of Zelda: Twilight Princess, doch auch Toon-Zelda aus The Legend of Zelda: Spririt Tracks in den Vordergrund stellt.