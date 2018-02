Hunt: Showdown - Tutorial-Video verdeutlicht Spielmechanik

Anfang des vergangenen Monats ist die geschlossene Alpha des kompetitiven Horror-Shooters Hunt: Showdown aus dem Hause Crytek gestartet. Gerade zu Beginn dürften viele Spieler vor der Frage stehen wie die Spielmechanik des Survival-Shooters funktioniert.

Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen des Frankfurter Studios ein entsprechendes Tutorial-Video veröffentlicht, das die Grundfunktionen des Spiels erläutert. Wenn ihr also nicht völlig unvorbereitet in eine erste Runde starten möchtet, empfehlen wir euch einen Blick in das Video zu werfen.

Doch auch für fortgeschrittene Spieler könnte noch der eine oder andere Tipp enthalten sein, der euch ein wenig näher an den Sieg führt.

Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch derzeit noch immer für die geschlossene Alpha anmelden.

