Erst am gestrigen Mittwoch haben wir darüber berichtet, dass Entwickler Guerilla Games mit dem PlayStation 4-exklusiven Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn offiziell den Gold-Status erreicht hat, womit der geplanten Veröffentlichung hierzulande am 1. März nichts mehr im Wege stehen dürfte.

Nun haben sich die Kollegen von IGN die sogenannte Thunderjaw Collection innerhalb eines Unboxing-Videos genauer angeschaut.

Die Thunderjaw Collection enthält folgende exklusive Inhalte:

Premium Thunderjaw Statue

Exklusive Weltkarte

Aloy’s “Focus” Hightech-Ohrstück

Zwei exklusive Lithografien

Premium Verpackung

Infos zu Horizon: Zero Dawn

Siehe auch: Guerilla Games