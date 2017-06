Die diesjährige E3 hatte einige Überraschungen parat. So durften wir auf der Pressekonferenz von Sony eine Erweiterung zum Open-World-RPG Horizon: Zero Dawn begutachten. Die Erweiterung trägt den Namen The Frozen Wilds. Der Trailer hält einige Ausschnitte zur abenteuerlichen Reise rund um Aloy auf Lager.

Ihr könnt die E3-Pressekonferenz von Sony hier nachvollziehen:

Infos zu Horizon Zero Dawn

