Innerhalb eines neuen Videos zu dem Third-Person-Shooter Horizon: Zero Down spricht Managing Director Hermen Hulst über die Entstehung der virtuellen Welt. So war es für das Entwicklerteam besonders interessant eine offene Welt zu erschaffen, nachdem man bisher bei Killzone eher an geschlossenen Leveln gearbeitet hat.

Spieler dürfen sich neben einem dynamischen Tag/Nacht-Wechsel über ein abwechslungsreiches Wettersystem freuen. Horizon: Zero Dawn erscheint am 28. Februar 2017 exklusiv für Sonys PlayStation 4.

Infos zu Horizon: Zero Dawn