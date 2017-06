Horizon Zero Dawn - Launch-Trailer zum Action-Rollenspiel mit Aloy

Horizon Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 für die PlayStation 4. Dieser Launch-Trailer von Sony und Guerrilla Games soll Stimmung zum Release-Termin machen und das Rollenspiel um Protagonistin Aloy ins Rampenlicht rücken. In dem Action-Spiel geht es um die junge Frau Aloy, die in einer postapokalyptischen Welt nach sich selbst sucht.

Die offizielle Video-Beschreibung zum Trailer klingt so: "Horizon Zero Dawn steht kurz vor der Veröffentlichung und erste Kritikerstimmen lassen die Vorfreude weiter steigen! Der neue Launch-Trailer bringt euch letzte Eindrücke aus dem PS4-Abenteuer, bevor ihr endlich selbst loslegen könnt."

Infos zu Horizon Zero Dawn

