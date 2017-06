Horizon Zero Dawn - FPS-Unterschied von PS4 und PS4 Pro

Horizon Zero Dawn erscheint in wenigen Tagen für die PlayStation 4. Das Spiel von Guerrilla Games läuft aber nicht nur auf der normalen PS4, sondern wurde auch für die PS4 Pro optimiert. Die stärkere Leistung der neueren Konsole bringt unter anderem mehr FPS und besser Grafik.

Horizon Zero Dawn auf PS4 und PS4 Pro

Wie sehr sich die beiden Versionen von Horizon Zero Dawn unterschieden, zeigt dieser Framerate-Test. In dem Video wird die gleiche Fassung gespielt: eine auf der PlayStation 4 und eine auf der PlayStation 4 Pro.

Guerrilla Games und Sony kündigten an, dass es eine Framerate-Einstellung geben wird. So kann die Grafik heruntergeschraubt werden, um durchgehend in 60fps zu spielen.

