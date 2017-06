Horizon Zero Dawn - Dokumentation begleitet Entwicklung

Der niederländische Fernsehsender VPRO hat eine Dokumentation über die Entwicklung von Horizon Zero Dawn veröffentlicht. Ein Kamerateam des Senders begleitete das in Amsterdam ansässige Studio Guerilla Games, die maßgeblich am Action-Adventure beteiligt waren.

Drei Monate lang verfolgte VPRO die Entwicklungsarbeiten des hochgelobten Open-World-Titels. Die Dokumentation beschäftigt sich vor allem mit den Entscheidungsprozessen, die bei der Entwicklung eines AAA-Titels fällig werden und dient als Making-Of.

Infos zu Horizon Zero Dawn

