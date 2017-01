Horizon: Zero Dawn - 20 Minuten Gameplay auf der PlayStation 4

Horizon Zero Dawn ist das neue Action-Rollenspiel von Guerrilla Games, das im kommenden Monat für die PlayStation 4 erscheint. Der Titel hat eine vollumfassende Unterstützung der neuen PS4 Pro, bietet aber keine native 4K-Auflösung.

Walkthrough einer Quest in Horizon Zero Dawn

In diesem Gameplay-Video sprechen die Entwickler über eine Quest in Horizon Zero Dawn und spielen sie in 20 Minuten durch. Sie soll zeigen, worum es in dem PS4-Exklusivtitel geht und wie die Spielstil aussieht. Neben Dennis Zoetebier kommentiert der Level-Designer der präsentierten Quest, David Ford, das Geschehen auf Englisch.

Infos zu Horizon: Zero Dawn