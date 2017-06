For Honor - Wie viel Ehre gibt es wirklich im Spiel?

Ein YouTuber und For Honor-Spieler hat sich selber die Frage gestellt, wie viel Ehre denn wirklich in dem Schwertkampf-Spiel von Ubisoft steckt. In mehreren 1vs1-Duellen hat der Nutzer "StandardAce" kurz vor dem Duell der jeweiligen Runde per Text-Chat angegeben, dass er kurz vom Computer wegmüsse.

Die Reaktionen seiner Gegner überraschen tatsächlich, weil fast jeder der Spieler Verständnis hat und geduldig abwartet, bis der vermeintliche AFK-Gegner wieder an seinem Platz ist.

Infos zu For Honor

For Honor - Accolade Trailer zum Spiel In diesem Accolade Trailer von Ubisoft zeigt der Publisher die Pressestimmen zu ihrem neuen Action-Game For Honor. Bewegte Bilder, gepaart mit den positiven Stimmen der Journalisten, heizen ...

For Honor - Umfangreiche Gameplay-Szenen erschienen In dem neuen Video von Ubisoft der E3 bekommen wir weitere und vor allem äußerst ausgiebige Einblicke in eine Kampagne von For Honor. Die Spieler werden auf dem Schlachtfeld als Samurai, ...

Siehe auch: ehre