Wenn ihr noch kein Geschenk für euren Liebsten oder eure Liebste zum Valentinstag habt, wie wäre es denn mit einem Game? Gemeinsam könnt ihr zwar via Splitscreen nicht spielen, aber Online in coole Schlachten eintauchen. For Honor erscheint passend am 14. Februar 2017 und wartet mit spannenden Kämpfen auf. In diesem Video seht ihr Gameplaymterial das euch zeigt, wie ihr die Optik des Kämpfers konfigurieren könnt. Hier stehen für jeden Stil einige Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Infos zu For Honor