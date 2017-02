For Honor - Das erwartet euch in der Open Beta

In der heutigen Ausgabe der Gaming-News sprechen wir über For Honor, denn nach der Closed Beta, während der Auserwählte bis vor wenigen Tagen in den Titel hineinschnuppern konnten, beginnt nun auch bald die Open Beta für alle Interessierten.

Vom 09. bis 12. Februar 2017 könnt ihr gemeinsam mit eurem Charakter die ersten Kämpfe bestreiten und euch durch taktisches Vorgehen und das Einsetzen verschiedener Angriffe beweisen. Die Vollversion erscheint dann bereits kurz darauf am 14. Februar 2017 und dürfte etwas blutige Abwechslung in den einen oder anderen Valentinstag bringen.

Im Video geben euch Ben und Patrik nicht nur einen kurzen Überblick über das, was euch erwartet, sondern sagen euch auch, ob sie bisher vom Game überzeugt sind.

Infos zu For Honor

