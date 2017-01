For Honor - Deutscher Trailer zur baldigen Beta-Phase

Ubisoft hat zu For Honor einen Trailer veröffentlicht, der auf die kommende Beta-Phase aufmerksam machen soll. Das Video zeigt unter anderem die Inhalte der Testversion und zeigt, dass es eine Anmeldung zur For Honor Beta auf der offiziellen Webseite gibt.

Wie ihr an einen Beta-Key von For Honor kommt und was es vom 26. Januar bis zum 29. Januar 2017 auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One alles auszuprobieren gibt, zeigen wir euch in unserer News zur For Honor Beta:

