In der Blizzard-MOBA Heroes of the Storm ist ab sofort der neue Held Zul'jin spielbar. Der wütende Kumpel mit todbringenden Äxten in seinen Händen dürstet nach dem Blut seiner Gegner und ist somit die ideale Wahl für die Schlacht.

Infos zu Heroes of the Storm

