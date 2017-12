Der neue Trailer "Heroes Winterhauchfest 2017" wurde kürzlich von Blizzard zu Heroes of the Storm veröffentlicht und stellt alle neuen Skins vor. Natürlich gibt es passende Gewänder und Verkleidungen der altbekannten Helden zum trauten Winterfest. Falls ihr wissen möchtet, welche Änderungen im aktuellen Update implementiert worden sind, lest ihr alle relevanten Infos dazu in der folgenden News:

Heroes of the Storm Hanzo ab sofort spielbar, Gameplay-Updates 2018 und Winterhauchfest live