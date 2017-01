Heroes of the Storm - Schurkin Valeera kommt in Bälde in den Nexus

Nach Zul'jin kommt nun ein weiterer Assassine nach Heroes of the Storm. Doch diesmal handelt es sich wirklich um eine wahrhaftige Stealth-Assassine. Valeera Sanguinar kennen einige von euch bereits aus Warcraft oder Hearthstone. Nun hat sie ihren Weg auch in den Nexus gefunden.

Die todbringende Assassine agiert aus dem Hinterhalt und sorgt mit ihren Kombinationsangriffen für ordentlich Furore. Sie verbraucht im Kampf Energie, die sich im Vergleich zu Mana schneller wieder auffüllt. Beim Einsatz ihrer Fähigkeiten gegen feindliche Helden erhält sie sogenannte "Combopunkte". Ihr Finishing-Move dürfte den Spielern besondere Freude bereiten.

Infos zu Heroes of the Storm

