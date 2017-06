Heroes of the Storm - Reveal-Trailer zum Update - Hanamura Showdown

Erst heute berichteten wir über die Nexus-Challenge 2.0, die im Rahmen des Updates Heroes of the Storm 2.0 seitens Blizzard abgehalten wird. Ihr findet dazu viele Belohnungen, die im wöchentlichen Rhythmus ausgegeben werden.

Gleichzeitig wurde D.Va als nächster Held bestätigt. Und zwar im aktuellen Reveal-Trailer mit dem Beinamen "Hanamura Showdown". Hier geht es Diablo an den Kragen, der einen Schritt in die Heimat von Genji und Hanzo wagt.

Wie schon in WarCraft 3 beweist sich der Kriegshäuptling Thrall auch im Helden-Trailer zu Heroes of the Storm als einende Kraft zwischen seinen Mitstreitern. Im Nexus aber kämpft er gegen ...