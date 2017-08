Vor wenigen Tagen hat Blizzard einen neuen Teaser-Trailer auf dem hauseigenen YouTube-Kanal von Heroes of the Storm hochgeladen. Zu sehen gibt es den aus Starcraft II bekannten Helden, Alexei Stukov. Er wird in Zukunft als neuer Supporter dienen und die Riege der Kämpfer ein wenig auffrischen.

Infos zu Heroes of the Storm

