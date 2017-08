In Hearthstone startet das Frostfestival - ein spezielles Event zur Abkühlung im heißen Sommer. Natürlich - oder leider - nur virtuell. In dem Modus geht es unter anderem um Arena-Quests und mehr. Den deutschen Trailer zum Frostfestival in Hearthstone könnt ihr euch hier ansehen.

Infos zu Hearthstone

Hearthstone - Schurke gegen Druide In diesem Gameplay-Video zu Hearthstone: Heroes of Warcraft kommentiert Designer Ben Brode das Aufeinandertreffen zwischen einer Schurkin und einem Druiden. Doch wer kann das rund ...