Da kommt wieder richtig „Harry Potter“-Stimmung auf. Bereits im November schickt uns Warner Bros. Zurück in die magischen Welt des legendären Zauberers und erzählt uns Geschichten, die weit vor den Ereignissen der bisherigen Harry Potter Filme spielen. Nun bekommen wir den vorerst finalen Trailer zu „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ serviert, der uns in über zwei Minuten noch einmal alle wichtigen Elemente präsentiert.



Die Geschichte dreht sich rund um den Hauptprotagonisten Newt Scamander, einen exzentrischen Magizoologen, der mit seinem magischen Koffer und den darin enthaltenen Fabelwesen für einiges an Unruhe sorgt. Gespannte Fans können sich den 17. November dieses Jahres rot anstreichen, denn an diesem Tag läuft der Streifen in den deutschen Kinos an.

Infos zu Harry Potter: Phantastische Tierwesen