Harry Potter: Hogwarts Mystery - Erster Trailer veröffentlicht

Entwickler Jam City hat bereits Mitte Dezember 2017 den Mobile-Titel Harry Potter: Hogwarts Mystery angekündigt. Das Spiel erscheint unter dem neuen Warner Bros. Interactive Entertainment Label Portkey Games, welches sich Spielen widmet, die durch die Magie und Abenteuer von J.K. Rowlings magischer Welt inspiriert wurden.

Vor der Veröffentlichung im Frühjahr soll der Titel vom 26. bis zum 28. Januar auf dem "A Celebration of Harry Potter"-Event in den Universal Studios in Orlando Florida vorgestellt werden.

Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City kündigt Mobile-Titel an