Halo Wars 2 - Launch-Trailer läutet Kampf gegen die Aliens ein

Zwei Wochen verbleiben noch, bis Halo Wars 2 für PC und Xbox One an den Start geht. Grund genug für das zuständige Entwicklerstudio, 343 Industries, uns den Titel mit einem Launch-Trailer schmackhaft zu machen.

Auf in den Kampf!

Zeitlich nach den Ereignissen von Halo 5: Guardians spielend, erwacht die Besatzung des UNSC-Schiffs Spirit of Fire 28 Jahre nach ihrer letzten Mission aus dem Kälteschlaf. Viel Zeit zum Herantasten an die neue Situation bleibt allerdings nicht, denn ein Notsignal fordert die volle Aufmerksamkeit der Crew.

Zur Hilfe eilend, sieht sich das Team schon bald mit einer Gruppe konfrontiert, die den eigentlich beendeten Krieg zwischen Menschheit und Covenant, einer Allianz verschiedener Alien-Rassen, nicht akzeptieren kann und will. Wird es Captain Cutter und seiner Crew gelingen, sich erfolgreich zur Wehr zu setzen?

Unsere Vorschau zu Halo Wars 2

Übrigens: Wir haben uns Halo Wars 2 kürzlich genauer angesehen und sagen euch in unserer Vorschau, was euch erwartet und was wir bisher vom Game halten.

Infos zu Halo Wars 2